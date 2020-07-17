Ставрополь, , 10:06 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном круге сформировано новое подразделение Росгвардии — авиационная эскадрилья специального назначения. Курировал вопрос создания подразделения первый заместитель командующего округом генерал-лейтенант Владимир Майстренко, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе СКО ВНГ РФ.

Авиапарк эскадрильи состоит из таких современных вертолетов, как Ми-8АМТШ, Ка-226 и «Робинсон» Р-44. В функции авиационного подразделения входят выполнение десантно-транспортных задач, ведение воздушной разведки и поиск, наблюдение и патрулирование территории округа в целях, поставленных территориальными управлениями Росгвардии в СКФО.

Первой авиационной единицей эскадрильи стал вертолет. Место его дислокации — Ставропольский край, куда он уже совершил перелет. Пункты дислокации летного подразделения Росгвардии имеются также в Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии.