Томск, , 10:04 — REGNUM Кировский районный суд отправил заммэра города Томска Евгения Сурикова под стражу на два месяца — до 16 сентября.

«Кировский районный суд поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — цитируют представителя Томского областного суда «Вести-Томск».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что в Томске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра города по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова. Он подозревается в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК).

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении заммэра Томска возбуждено уголовное дело