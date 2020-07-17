17 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Вместо того чтобы зацикливаться на прошлых разногласиях с США, полагаться на «сомнительные отношения» с Россией в области поставок оружия и надеяться на прекращение агрессивности Китая, Индии необходимо укрепить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Такой шаг не только обеспечит доступ к жизненно важным американским военным технологиям, но и гарантирует Индии поддержку в защите ее интересов национальной безопасности.

Александр Белов, , 11:46 — REGNUM В конце июня, всего через несколько дней после вооруженного столкновения между индийскими и китайскими войсками, министр обороны Индии Раджнат Сингх направился в Москву, где принял участие в параде в честь 75-й годовщины Победы над нацистской Германией. В ходе своего визита Сингх заключил сделку на покупку истребителей и другого оружия на сумму $2,4 млрд. До этого же Нью-Дели подписал соглашение о приобретении российской зенитно-ракетной системы С-400, несмотря на активные возражения со стороны США.

Выступление на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Kremlin.ru

Чем объясняется то, что Индия продолжает полагаться на российское оружие даже тогда, когда у нее нет недостатка в других поставщиках, включая США? Ответить на этот вопрос не так просто, пишет политолог Сумит Гангули в статье, вышедшей 16 июля в The Foreign Policy.

Автор отмечает, что одной из главных причин любви Индии к российскому оружию является то, что экономисты называют эффектом «колеи». Простыми словами, этот эффект заключается в том, что принятие решений сейчас во многом определяется тем, какие решения принимались в прошлом. Так, хотя Индия и стремится диверсифицировать источники своих поставок, до 60% ее военного арсенала имеет либо советское, либо российское происхождение. Нью-Дели по-прежнему зависит от России в части поставки ей запасных частей и модернизации значительного сегмента ее арсенала.

Эта, однако, не единственная причина, по которой Индия решает вопрос своего военно-технического оснащения с помощью России. Дело в том, что Москва в качестве партнера хороша тем, что, в отличие от других поставщиков — в первую очередь Вашингтона, — не выдвигает каких-либо дополнительных условий при продаже своего оружия. Ввиду острой нехватки средств, а также отсутствия каких-либо внутриполитических ограничений Москва всегда с радостью поставляет самое современное оружие. Поставки же американских систем, хотя «зачастую и более совершенных», требуют одобрения Конгресса.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Нежелание Индии слишком сильно полагаться на США объясняется еще и тем, что Вашингтон во время Холодной войны — а иногда и после нее — продавал современное оружие Пакистану. И даже сейчас, на фоне похолодания отношений между Исламабадом и Вашингтоном, в Нью-Дели по-прежнему остро вспоминают былое пакистано-американское сотрудничество.

Хотя большинство из этих проблемных точек понятно, Индии, возможно, пришло время пересмотреть свою стратегию приобретения оружия. Во время Холодной войны, когда Индия имела стратегическое партнерство с Советским Союзом, закупать военные технологии в основном у Кремля имело смысл. Советский Союз был готов поставлять современное оружие по сниженным ценам, он принимал в качестве оплаты индийские рупии и разделял глубокие опасения по поводу усиления Китая. Главное то, что в то время Москва была надежным поставщиком.

Почти ничего этого нет сегодня: Москва поддерживает двойственные отношения с Пекином, тогда как для Индии Китай является главной долгосрочной угрозой ее безопасности. Более двух десятилетий назад бывший президент СССР Михаил Горбачев ясно дал понять, что Москва больше не намерена выступать в качестве стратегического оплота против Китая. Последующие лидеры, включая президента Владимира Путина, едва ли отказались от этой позиции Горбачева.

Россия также дала понять, что будет поставлять оружие в Индию только по коммерческим ставкам и за твердую валюту. Более того, надежность Москвы в качестве поставщика теперь также ставится под сомнение: после того как Индия заключила контракт на приобретение отремонтированного авианосца советской эпохи «Адмирала Горшкова», Россия не только не смогла выполнить заказ вовремя, но и резко подняла конечную стоимость корабля. В совокупности эти факторы подчеркивают принципиально изменившийся характер отношений между двумя странами в области поставок оружия.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» («Викрамадитья»)

В сложившихся условиях Нью-Дели необходимо смириться с новыми глобальными реалиями. Старая индо-российская сеть передачи оружия — это пережиток прошлого. И, несмотря на склонность к изменчивости президента США Дональда Трампа, американское оборонное ведомство полностью разделяет опасения Индии по поводу ревизионистски настроенного Китая. Для демонстрации этого в 2018 году Тихоокеанское командование США было переименовано в Индо-Тихоокеанское командование США. Такое решение было не просто косметическим изменением номенклатуры, но сигнализировало всё большее значение Азиатско-Тихоокеанского региона для общей стратегии США.

В последние дни администрации Обамы Соединенные Штаты объявили Индию «ключевым оборонным партнером», предоставив ей право приобретать целый ряд передовых и чувствительных технологий вооружения США. При всей своей непредсказуемости администрация Трампа не предпринимала никаких шагов для изменения этого статуса.

Очевидно, что интересы безопасности США и Индии неуклонно сближаются и происходит это в самый критический момент для крупнейшей в мире демократии. Столкнувшись со всё более агрессивным Китаем и зияющей пропастью между своим и китайским экономическим потенциалом, Индия не может позволить себе военную стратегию, в рамках которой она будет противостоять КНР в одиночку. В этих условиях страна сталкивается с двумя возможными вариантами. Она может по-прежнему предпринимать попытки к умиротворению Китая в напрасной надежде на то, что его периодические вторжения в Гималаях прекратятся. Если же учесть, что оснований считать такой подход эффективным нет, у Индии остается один реальный вариант: для противостояния Китаю ей необходимо укрепить свои отношения с Соединенными Штатами.

Американские и индийские военнослужащие Michael J. MacLeod

Одним из самых надежных способов укрепления партнерства между США и Индией является постепенный, но целенаправленный отказ от зависимости от российского вооружения. Такой шаг Нью-Дели был бы желателен по ряду причин. В частности, то, что Нью-Дели по-прежнему полагается на высокотехнологичное российские военные разработки, вызывает законные опасения США по поводу того, что с помощью них российские спецслужбы смогут получить информацию об американских передовых вооружениях.

Кроме того, закупки российского вооружения могут также ограничить возможность взаимодействия, что поставит под угрозу будущие поставки оружия Индии. В Нью-Дели, несомненно, понимают, что Россия уже продала систему С-400 главному противнику Индии Китаю. С учетом всех этих соображений можно четко сказать, что есть все основания для прекращения зависимости Индии от России в отношении передовых вооружений.

В течение почти двух десятилетий Соединенные Штаты стремились наладить рабочие отношения между своими вооруженными силами и Индией, стремясь противостоять всё более агрессивному Китаю. С этой целью ряд администраций пытались пойти на сближение с Нью-Дели, начиная с исторического соглашения о гражданском ядерном оружии между США и Индией в 2008 году. С тех пор Вашингтон предпринял ряд других попыток, в частности создание Индо-Тихоокеанского командования. В Вашингтоне были бы крайне рады, если бы Нью-Дели стал активнее закупать американское оружие.

Бывший президент США Джордж Буш младший и бывший премьер-министр Индии Манмохана Сингха Pmindia.gov.in

Вместо того чтобы зацикливаться на прошлых разногласиях с США, полагаться на «сомнительные отношения» с Россией в области поставок оружия и надеяться на прекращение агрессивности Китая, Индии необходимо укрепить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. Такой шаг не только обеспечит доступ к жизненно важным американским военным технологиям, но и гарантирует Индии поддержку в защите ее интересов национальной безопасности.