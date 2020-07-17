Париж, , 09:54 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил в Сенате «недопустимые слухи» относительно Джеральда Дарманина, назначенного главой министерства внутренних дел страны, передает BFM TV.

«Джеральд Дарманин имеет право на уважение принципов Республики, как и все граждане. Мы являемся свидетелями слухов, которые недопустимы, я говорю это здесь с торжественностью и серьезностью», — заявил Жан Кастекс.

Напомним, назначение Джеральда Дарманина, обвиняемого в изнасиловании, обсуждается и критикуется движениями феминисток и частью политического мира.

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