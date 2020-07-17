Лондон, , 09:58 — REGNUM Власти Великобритании снова внесли КНДР в список стран, нарушающих права человека. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад МИД Великобритании.

Согласно опубликованным данным, в список всего вошли 30 стран. Отмечается, что в прошлом году ситуация с правами человека в Северной Корее не улучшилась.

Представители британского внешнеполитического ведомства отмечают, что в КНДР продолжают отрицать свою вину в нарушении прав человека и препятствовать въезду специалистов отдела защиты и прав человека.

«Власти страны контролируют практически каждый аспект жизни граждан: им говорят во что верить, что есть и куда они могут поехать в путешествие», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля власти Великобритании ввели санкции против двух правительственных учреждений КНДР.

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