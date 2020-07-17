Токио, , 09:47 — REGNUM Правительство Японии серьёзно относится к проблеме кибернетических атак и намерено и далее развивать устойчивые системы защиты от них. Такое заявление сегодня, 17 июля, в ходе регулярной пресс-конференции сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя обвинения в адрес Москвы со стороны Великобритании в попытке российских хакеров украсть данные о разработке вакцины против COVID-19.

Читайте также: Британия, США и Канада обвинили Россию в краже данных о вакцине от COVID-19

Суга не стал уточнять, какие именно кибернетические атаки на японские ведомства и учреждения происходят из-за рубежа, отметив, что власти страны считают «крайне важным развивать устойчивые системы защиты от кибернетических атак и реализовывать стратегию, направленную на минимизацию возможного ущерба от них», пишет ТАСС.

По словам генсека японского правительства, активная работа по этому направлению будет продолжена в тесном сотрудничестве с национальным Центром кибернетической безопасности.

Также по теме: Глава РФПИ заявил о попытке Британии запятнать российскую вакцину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, обвиняющее российские спецслужбы в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. Утверждается, что похитить информацию о разработке вакцины пыталась группа российских хакеров Cozy Bear (известная также под обозначением APT29).

В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что России нет необходимости красть разработки вакцин у Великобритании, поскольку компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки. По его словам, вся эта история является попыткой запятнать российскую вакцину со стороны людей, которые боятся её успеха.

Читайте ранее в этом сюжете: В России разрабатывается 26 вакцин от коронавируса: зачем так много?