Тамбов, , 09:43 — REGNUM Все шесть ранее выдвинутых кандидатов на пост главы администрации Тамбовской области в срок сдали документы для регистрации в избирательную комиссию, сообщили ИА REGNUM в избиркоме 17 июля.

16 июля документы для регистрации в качестве кандидатов для участия в выборах сдали действующий глава региона Александр Никитин (выдвинут «Единой Россией»), Сергей Клишин («Казачья партия Российской Федерации») и Гагик Овсепян («Коммунистическая партия социальной справедливости»).

Накануне, 15 июля, документы для регистрации представили Игорь Телегин, выдвинутый Тамбовским региональным отделением политической партии ЛДПР, Павел Плотников, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия», а также Андрей Жидков, выдвинутый Тамбовским областным отделением политической партии КПРФ.

«Все шесть выдвинутых кандидатов на должность главы администрации Тамбовской области представили в избирательную комиссию Тамбовской области документы для регистрации. Решения относительно регистрации кандидатов будут приняты на очередном заседании избирательной комиссии Тамбовской области», — уточнили в избиркоме.