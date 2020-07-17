17 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 09:41 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя ситуацию, связанную с отставкой главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, ИА REGNUM отмечало, что в ней много недосказанности и отсутствие сюжетов, имеющих причинно-следственную связь, что многое на этом направлении должно обязательно раскрыться после начала практических действий нового министра.

Так оно и случилось. Но то, что произошло в ходе видеоконференции президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, на наш взгляд, не имеет аналогов в мировой политике новейшего времени. Вот что заявил Алиев (цитируем по бакинским СМИ): «Некоторые наши дипломаты за рубежом превратились в послов стран, в которых они работают. Этому должен быть положен конец. Это проявление ошибочной кадровой политики. Некоторые дипломаты совершили измену государству, предали и не скрывают этого. Они под контролем спецслужб стран, в которых проживают. У нас есть достаточно информации об этом». В этой связи он поручил Байрамову следующее: «В первую очередь необходимо заняться оздоровлением ситуации в системе министерства. Необходимо провести анализ и предпринять меры для устранения недочетов. Необходимо обеспечить должную координацию между различными управлениями в министерстве, в том числе и между руководящими работниками. Я буду ждать от вас предложений по необходимым шагам».

По словам Алиева, «азербайджанская дипломатия должна быть наступательной, а не пассивной и оборонительной». Он напомнил, что «не раз указывал министерству и посольствам, какие шаги требуются в связи с карабахским конфликтом, как взаимодействовать с иностранной прессой и отвечать на обвинения в адрес Азербайджана». По словам президента, азербайджанская дипломатия «порой занимается бессмысленными делами, бессмысленными переговорами — но разве мы видим, что эти указания выполняются?» И заметил, что его дипломаты «не могут идти в ногу с успешным развитием страны». Из этого вытекают следующие выводы. Досье на Мамедъярова готовили азербайджанские спецслужбы, собравшие компромат на некоторых дипломатов (имена их не называются, как и страны пребывания). Они квалифицируются как назначенцы экс-министра, а предъявляемые им обвинения в государственной измене могут при определенных обстоятельствах задеть напрямую самого Мамедъярова. Вполне возможно, что некоторые азербайджанские дипломаты, понимая, чем грозят им предъявляемые обвинения, могут отказаться возвращаться на родину.

Однако это уже станет политическим скандалом. Важна и география «изменников». Далеко не все из них были завязаны на карабахскую проблематику. Также непонятно, почему Алиев, опытнейший политик, решил нанести удар по своей дипломатической службе не до инцидента на товузском участке азербайджано-армянской границы или после его урегулирования, а именно во время продолжающего боевого противостояния конфликтующих сторон. Подвигнуть на это его могли только события чрезвычайного характера. Но какие? На наш взгляд, для Алиева события на границе с Арменией явились в определенной мере неожиданными, тем более — жесткий ответ Еревана на появление со стороны Азербайджана приближающегося к армянским позициям автомобиля с военными. Судя по всему, армянская разведка располагала определенной информацией, позволяющей действовать так, как действовали. В итоге на алтарь азербайджано-армянского противостояния Баку бросил почему-то не генералов, а главу МИД, которого Алиев «не мог найти на рабочем месте» после начала эскалации конфликта на границе с Арменией. Хотя Мамедъяров успел к тому времени переговорить по телефону со своими российским коллегой Сергеем Лавровым.

Поэтому было бы высшей несправедливостью валить все проблемы исключительное на главу МИД Азербайджана. Ведь, как правило, новые элементы во внешней политике вносились именно самим Алиевым. Что касается боевых столкновений на границе, то они возобновились. Ряд государств и международных организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки. В барабаны тревоги забил посол Армении в России Вардан Тоганян. Он считает, что Азербайджан готовил и готовит общественное мнение страны к войне.