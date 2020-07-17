Киев, , 09:37 — REGNUM Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман пожелал успеха новому главе Нацбанка Украины (НБУ) Кириллу Шевченко в «сложных экономических условиях». Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Люнгман отметил важность для МВФ дальнейшей независимости НБУ. Он выразил надежду, что высокий уровень профессионализма регулятора сохранится и под руководством Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил кандидатуру 47-летнего Шевченко на пост главы НБУ. Верховная рада назначила нового председателя национального банка, за него проголосовали 332 депутата при минимуме в 226 голосов.

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