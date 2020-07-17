Москва, , 09:26 — REGNUM Чтобы выжить в лагере беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии и прокормить свои семьи, мужское население лагеря вынуждено вступать в ряды вооруженных отрядов, подконтрольных Соединённым Штатам. Об этом говорится 17 июля совместном заявлении российского и сирийского межведомственных координационных штабов.

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О таком положении дел в лагере рассказали боевики вооруженного бандформирования «Магавир-ас-Саура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прорвались на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. По их словам, террористы «умышленно создают условия, при которых люди, не желающие воевать и быть участниками каких-либо группировок, не получают продовольствия, медицинской помощи».

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В совместном заявлении главы межведомственных координационных штабов — начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф призвали США незамедлительно передать правительству САР контроль над всеми незаконно оккупируемыми сирийскими территориями, а также прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в Сирии, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в межведомственных координационных штабах РФ и Сирии заявляли, что беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» в САР вынуждены платить выкуп подконтрольным США боевикам за то, чтобы покинуть его территорию.

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