Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Иран привел часть своих сил противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной боевой готовности после пожара на атомном объекте в Натанзе и ряда других происшествий. Об этом 17 июля сообщает телеканал CNN со ссылкой на разведку США.

По данным источников телеканала в Пентагоне, такое состояние повышенной готовности иранских сил ПВО предполагает возможность пуска ракеты класса «земля-воздух» по любым целям, которые представляют угрозу.

При этом не указывается, как именно разведка США узнала о признаках такой готовности иранских ПВО и уточняется, что американские военные ведут наблюдение за происходящим в Иране посредством использования спутникового наблюдения и самолетов-разведчиков, и кораблей, которые находятся в международных воздушном пространстве и водах.

Также отмечается, что американская разведка не склонна считать такое состояние повышенной готовности ПВО Ирана одной из составляющих военных учений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика проявила бдительность по поводу замечания об отсутствии приверженности США международным конвенциям в течение последних двух лет и успешно продемонстрировала, что Вашингтон является нарушителем международного права.