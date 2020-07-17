Бужумбура, , 09:23 — REGNUM Следователи ООН призвали нового президента Бурунди улучшить ситуацию в области прав человека в восточноафриканской стране и «разорвать порочный круг насилия». Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад ООН.

В докладе эксперты призвали нового президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе, который был приведен к присяге в прошлом месяце, рассмотреть вопрос о насилии, предположительно, совершенном молодежным крылом правящей партии «Имбонеракуре».

В докладе также содержалась просьба к новому правительству Бурунди сотрудничать в расследовании случаев нарушения прав человека, разрешить вновь открыть представительство ООН в стране и освободить задержанных журналистов.

Однако представитель Бурунди в Совете ООН по правам человека в Женеве заявил, что данный доклад был «политически мотивирован».

Напомним, что президент Ндайишимийе занял свой пост после внезапной смерти бывшего президента Пьера Нкурунзизы. Он готовился к инаугурации после победы на выборах в мае в качестве кандидата от правящей партии.

В то время как Нкурунзиза все еще был у власти, репортеры BBC в Кигали сообщили о том, что службы безопасности Бурунди создают секретные «места пыток», чтобы заставить замолчать инакомыслящих. Правительство всегда отрицало обвинения в причастности к каким-либо нарушениям прав человека и отказывалось комментировать расследование ВВС, проведенное в 2018 году.