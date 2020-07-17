Минск, , 09:28 — REGNUM Отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии регистрировать кандидатом в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико совершенно обоснован. Об этом председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила в видеообращении, опубликованном на сайте избиркома.

Бабарико является фигурантом уголовных дел. Аргумент о действии в отношении него презумпции невиновности несостоятелен, так как этот принцип применим лишь в уголовном праве, отметила Ермошина.

По её словам, в избирательном законодательстве доводами и основаниями для отказа в регистрации служат сведения, «полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна».

Ермошина напомнила о коррупционных уголовных делах, в которых фигурирует Бабарико. ЦИК получил от департамента финансовых расследований комитета госконтроля материал о том, что Бабарико не представил сведения о зарубежных фирмах и недвижимости, а также о «денежных средствах, которые были получены в результате взяток в течение 2019 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский ЦИК заявил о получении Виктором Бабарико финансовой помощи из-за рубежа.

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