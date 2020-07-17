Сеул, , 09:20 — REGNUM Спикер Национального собрания Южной Кореи Пак Пён Сок предложил в следующем году приступить к обсуждению поправок к конституции. Такое заявление представитель парламента сделал во время выступления на церемонии по случаю 72-й годовщины принятия Конституции, сообщает KBS.

Он отметил, что следующий год является подходящим временем для пересмотра основного закона страны, в котором должны быть отражены ценности современной эпохи.

Коснувшись межкорейских отношений, спикер Национального собрания предложил провести переговоры между парламентами Южной Кореи и КНДР.

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