Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Компания из США Edison Research провела социологический опрос жителей Грузии об их отношении к политическим партиям перед октябрьскими выборами в парламент. Результаты 16 июля опубликовал телеканал «Формула», заказавший исследование.

Сообщается, что респондентам задавали вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы в парламент проходили сегодня?».

Чаще всего участники опроса называли правящую партию «Грузинская мечта». В ее поддержку высказались 39%. Далее идет основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили крупнейшая в стране оппозиционная партия «Единое национальное движение». Она набрала 16%.

Результаты остальных партий оказались намного ниже. За «Европейскую Грузию» высказались 5%. «Лейбористская партия», «Лело для Грузии», «Новая Грузия» и «Альянс патриотов» набрали по 3%. «Гирчи» и «Граждане» поддержали по 2% респондентов. «Демократическое движение — Единая Грузия», «Победившая Грузия», «За справедливость» и «Свободная Грузия» в исследовании набрали по 1%.

Опрос проводили с 23 июня по 13 июля среди жителей старше 18 лет в порядке случайной выборки. Опрошено 2 тыс. человек. Погрешность составляет 2,1%.

Стоит отметить, что ранее представитель «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что популярность его партии «намного больше», чем 55%. Также напомним, новые правила, принятые в результате проведенной в Грузии выборной реформы, запрещают победившей партии, если она наберет менее 40%, формировать правительство без коалиции.

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