Оренбург, , 09:28 — REGNUM Оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв считает неудачной идею, связанную с переносом Единого дня голосования. Избирательные кампании логично завершать в сентябре. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя инициативу главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

«Инициатива Памфиловой с переносом единого дня голосования напоминает старый анекдот с перестановкой кроватей в борделе», — сказал политтехнолог.

По словам Шкилёва, перед единым днем голосования в сентябре идёт избирательная кампания, которая летом позволяет дойти до избирателей. Август-сентябрь — это время, когда люди возвращаются из отпусков и готовятся к учебному году, в это время, как правило, социальное настроение электората позволяет ему выделить время и сходить на участки. Перенос на март вряд ли скажется кардинальным образом на явке, однако может перенести формат избирательных кампаний с личного общения кандидатов с избирателем до гонки — «у кого красочней листовка».

«Элле Памфиловой стоит подумать лучше над возможностью увеличения состязательности и конкурентоспособных выборов, а не над перестановкой кроватей», — считает оренбургский политтехнолог.

Напомним, Элла Памфилова выразила мнение, что сентябрь — самый неудачный месяц для проведения единого дня голосования, а проведение выборов в течение нескольких дней потребует переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц.

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