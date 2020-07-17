Сеул, , 09:04 — REGNUM В Южной Корее приняли решение о возвращении на родину сограждан, работающих в Ираке, из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время стороны ведут переговоры по данному вопросу, однако предполагается, что чартерные рейсы будут организованы начиная со следующей недели.

По данным МИД Южной Кореи, в Ираке находятся более 800 южнокорейцев, из них около 500 человек работают на строительной площадке в Кербеле (120 км к югу от Багдада).

В настоящее время в Ираке подтверждено более 86 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 3,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля у гражданина Южной Кореи, работающего на строительной площадке южнокорейского консорциума, выявили коронавирус.

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