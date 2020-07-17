Бишкек, , 08:23 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса и сложной эпидемиологической ситуации приобретает особую актуальность реализация проекта строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков в ходе переговоров глав МИД Китая и стран Туркестана.

Также глава внешнеполитического ведомства Киргизии обратил внимание коллег на необходимость дальнейшего укрепления торгово-экономических связей для обеспечения восстановления экономик КНР и государств Туркестанского региона в условиях пандемии.

Участники видеоконференции поддержали предложение Китая о создании экспресс-коридора для удобного передвижения делового и технического персонала и «зеленого коридора» для бесперебойного упрощенного трансграничного грузопотока между странами Туркестана и КНР.