Хабаровск, , 08:19 — REGNUM Уже в скором времени президент РФ Владимир Путин может принять кадровое решение в отношении руководителя Хабаровского края. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель российского лидера в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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Он подчеркнул, что глава государства будет принимать решение о назначении временного исполняющего обязанности главы региона, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов.

«Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — сказал полпред.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву. Его обвиняют в покушении на убийство и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке. Своей вины он не признаёт, однако следствие заявляет, что располагает неопровержимыми доказательствами.

Как заявляла член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая побывала в камере у Фургала, к главе региона незадолго до помещения в «Лефортово» поступали требования уйти с должности губернатора Хабаровского края.

Ранее однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — это Михаил Дегтярев, Андрей Андрейченко и Сергей Жигарев.

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