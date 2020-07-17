Киев, , 08:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» в Верховной раде страны, находясь у власти уже в течение целого года, не выполняют своих предвыборных обещаний. Такое мнение 17 июля высказал сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат украинского парламента Юрий Бойко.

«Это был год колоссального обмана людей. Ни президент Зеленский, ни монобольшинство (в Верховной раде — ред.) не выполнили принципиальные обещания, которые давали людям», — приводит слова депутата сайт фракции.

Также он отметил, что обещанного нынешним главой государства мира нет, конфликт на востоке Украины продолжается, а простые люди, в результате борьбы с бедностью, стали ещё беднее.

Кроме этого, Бойко указал, что в таких условиях то, что жители страны все меньше доверяют нынешней украинской власти, является неудивительным.

«В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным», — подчеркнул депутат Рады, добавив, что это является цинизмом, которому необходимо положить конец и призвав «бестолковую» власть уйти в отставку.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что от 30 до 40 радикалов задержала Нацполиция Украины во время штурма Святошинского районного суда в Киеве.