Париж, , 08:06 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Кувейт 16 июля 2020 года и встретился со своим коллегой шейхом Ахмадом Насером аль-Мухаммедом аль-Сабахом, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Глава МИД Франции выразил свою приверженность тесным отношениям между Францией и Кувейтом, объединенным защитой многосторонности, приверженностью международной солидарности и сохранением региональной стабильности.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность, придаваемую предстоящему проведению двустороннего стратегического диалога в целях развития амбициозных партнерских отношений между двумя странами.

Стороны обсудили основные региональные и международные вопросы.

«Мы придаем первостепенное значение борьбе с терроризмом. Подчеркиваем важность международного сотрудничества и солидарности перед лицом кризиса в области здравоохранения и высоко оценил усилия Кувейта в этом направлении», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул приверженность Франции стабильности и суверенитету Ирака. Глава МИД напомнил о желании Франции выйти из ливанского кризиса, как только начнутся ожидаемые реформы. Он подтвердил цель сохранения Венского соглашения и необходимость для Ирана вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств. В заключение Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул риски частичной аннексии Западного берега и напомнил о сближении европейских и арабских государств по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франциивстретился со своим итальянским коллегой, министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо в Париже в феврале 2020 года.

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