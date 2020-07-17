Брюссель, , 07:59 — REGNUM Предупреждение об опасности осуществления полетов над иранской территорией из-за особенностей ПВО Ирана выпустило Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), сообщается на сайте ведомства.

По данным контролирующего органа ЕС, из-за проблем с координацией между гражданскими авиавластями и военными Ирана существует вероятность того, что иранские ПВО могут определить самолет как вражескую цель и будут пытаться уничтожить воздушное судно.

Рекомендация будет действовать до 16 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января комплекс противовоздушной обороны Ирана по ошибке сбил в небе над иранской столицей украинский пассажирский авиалайнер Boeing 737. Погибло 176 человек.

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