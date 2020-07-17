Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Злоумышленники в ходе недавнего инцидента со взломом популярных аккаунтов в Twitter всего атаковали приблизительно 130 учётных записей и к части из них получили доступ. Об этом 16 июля сообщает служба поддержки Twitter.

«Из того, что мы знаем в настоящее время, мы полагаем, что приблизительно 130 учётных записей были атакованы каким-либо образом в рамках инцидента. Над небольшой частью этих аккаунтов злоумышленники смогли получить контроль и разместили сообщения на них», — написала служба поддержки.

В компании пытаются установить, удалось ли взломщикам завладеть важной закрытой информацией, и надеются завершить расследование случившегося за несколько дней. Также обещается в экстренном порядке принять меры для предотвращения подобных атак в будущем.

Напомним, 15 июля на страницах ряда крупных американских компаний и знаменитостей в Twitter появились сообщения, в которых их владельцам предлагалось перевести средства в криптовалюте на указанный взломщиками счёт. В числе компаний и знаменитостей, чьи аккаунты подверглись атакам — Apple, Uber, Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама и другие. Отмечается, что к расследованию инцидента подключилось Федеральное бюро расследования (ФБР).

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней. В компании также предупредили, что разблокировка аккаунтов, которые пострадали при масштабном взломе, может занять «дополнительное время».

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