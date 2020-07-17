Черногорск, Хакасия, , 07:32 — REGNUM В Хакасии 16 июля завершилось выдвижение кандидатов на выборы мэра города Черногорска.

По данным ЦИК РФ, за кресло градоначальника решили побороться 16 человек, большая часть из которых — самовыдвиженцы.

В списке выдвинутых кандидатов значится действующий мэр Василий Белоногов («Единая Россия»), помощник оперативного дежурного Евгений Григорьев (самовыдвижение), сотрудник Хакасскоего специализированного экспертного учреждения судебной экспертизы Владимир Грудинин (самовыдвижение), безработная Юлия Казакова (самовыдвижение), депутат Верховного совета Хакасии седьмого созыва Евгений Молостов (КПРФ), глава Боградского сельсовета Александр Петров (самовыдвижение), замдиректора ООО «Проект» Олег Пустошилов (самовыдвижение), главный энергетик АО «Промышленный транспорт» Николай Свинаренко (самовыдвижение), депутат Верховного совета Хакасии седьмого созыва Пётр Синьков (самовыдвижение), депутат совета депутатов города Черногорска шестого созыва Владимир Смышляев («Справедливая Россия»), безработная Марина Сорокина («Коммунисты России»), депутат совета депутатов города Черногорска шестого созыва Руслан Степаненко (самовыдвижение), заместитель директора аптечной сети Анастасия Филиппова («Патриоты России»), пенсионер Вячеслав Финогенов (самовыдвижение), председатель региональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» Алексей Хабаров («Родина») и безработный Константин Харисов (ЛДПР).

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы города Черногорска пройдут 13 сентября 2020 года. С 2009 года Черногорском руководит Василий Белоногов.

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