Далянь, Китай, , 07:14 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из Внутренней Монголии на севере Китая предстал перед Промежуточным народным судом города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая за взяточничество, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Прокуратура обвиняет Юнь Гаунчжуна в получении взяток, пользуясь положением, занимаемым им в бытность его на различных государственных должностях и партийных постах во Внутренней Монголии в период с 2008 по 2018 годы.

Утверждается, что он получил деньгами или дорогими подарками более 94,32 млн юаней (около $13,48 млн). В своем последнем слове Юнь признал свою вину и выразил раскаяние. Приговор будет оглашен позже.