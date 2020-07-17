Сеул, , 06:55 — REGNUM Провести переговоры между парламентами Южной и Северной Кореи предложил 17 июля спикер южнокорейского Национального собрания Пак Бен Сок, выступая на церемонии по случаю 72-го Дня конституции Южной Кореи.

«Наше Национальное собрание делает первый шаг, я официально предлагаю представителю Верховного народного собрания КНДР провести переговоры между парламентами Севера и Юга», — сказал он.

По словам Бен Сока, возобновление диалога между официальными представителями разделенного народа являются судьбоносным для Корейского полуострова.

Ранее возможность урегулирования ситуации на Корейском полуострове и начала нового диалога с КНДР обсудили спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун.

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