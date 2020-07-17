Киев, , 06:41 — REGNUM Украинский блогер Анатолий Шарий якобы пытается повысить электоральный рейтинг своей партии за счёт рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 16 июля сообщил журналистам сам Зеленский.

«Не очень хорошо пытаться повышать свой рейтинг за счёт моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии», — сказал украинский президент, комментируя обвинения блогера в свой адрес.

Он добавил, что такой подход к делу является неправильным, а Шарию должно быть стыдно. Зеленский отверг свою личную причастность к нападениям на активистов «Партии Шария», а также причастность к преступлениям радикалов из «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Шарий после череды нападений на членов и сторонников своей партии заявлял, что к преступлениям причастны не только боевики националистического движения, но и сотрудники офиса президента Украины, которые выступают кураторами нападений.

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