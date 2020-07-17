Атланта, США, , 06:41 — REGNUM Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп запретил муниципалитетам городов штата, включая столичную Атланту, вводить более строгий масочный режим, чем был введён властями штата. Об этом говорится в исполнительном указе, опубликованном 16 июля пресс-службой губернатора.

Отмечается, что указ прямо запрещает властям городов и округов обязывать жителей под страхом наказания носить маски и другие индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Ранее губернатор разрешил жителям штата не защищать лицо маской за пределами закрытых помещений. По мнению Кемпа, решения местных властей не могут быть жёстче, чем губернаторские, поэтому им был направлен соответствующий иск мэру и городскому совету Атланты.

В свою очередь, мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на своей странице в Twitter заявила, что действие в городе штрафов и лишения свободы на срок до полугода за отказ носить маски «остаётся в силе». Подчеркнув, что она сама и её семья входят в число инфицированных коронавирусам, а «3 104 жителя Джорджии умерли», она посоветовала губернатору не затевать на деньги налогоплательщиков судебные тяжбы с властями Атланты.

Как сообщало ИА REGNUM, в США за прошедшие сутки по данным Университет Джонса Хопкинса было выявлено более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом агентство Reuters, ведущее собственный подсчёт случаев COVID-19, утверждает, что за 16 июля в США выявили более 70 тысяч заражённых.

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