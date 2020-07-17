Скопье, , 06:55 — REGNUM Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 16 июля выступила с первыми заявлениями относительно хода проведения досрочных парламентских выборов 13−15 июля в Северной Македонии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, наблюдатели ОБСЕ будут оставаться в стране до 23 июля, до самого окончания избирательного процесса. Служащие ОБСЕ наблюдают и анализируют ход предвыборной кампании, день голосования и процесс подсчета голосов.

Наблюдатель от ОБСЕ Лайма Андрикиене отмечает, что выборы проходили в чрезвычайных условиях, однако в целом процесс соответствовал рекомендациям ОБСЕ. По предварительной оценке, голосование проходило спокойно и без нарушений. Беспокойство вызывала лишь низкая явка, а также подозрения относительно покупки голосов избирателей.

Негативную оценку наблюдателей вызвала предвыборная кампания, в ходе которой почти не было плодотворных дискуссий, а эфирное время в СМИ распределялось в пользу трех крупнейших партий.