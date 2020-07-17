Киев, , 06:12 — REGNUM Кандидатом на выборах мэра Киева от партии «Слуга народа» будет депутат Верховной рады Ирина Верещук, объявил 16 июля президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями СМИ.

Встреча проходила после заседания фракции, на котором было принято решение о выдвижении Верещук.

«Ирина Верещук будет баллотироваться как кандидат от партии на выборах мэра Киева», — сказал Зеленский.

По его словам, депутат выиграла праймериз «Слуги народа» и получила поддержку фракции. Кроме того, она является наиболее узнаваемым депутатом от партии в соответствии с социологическими опросами.

Напомним, местные выборы на Украине, в том числе киевского градоначальника, состоятся 25 октября 2020 года.