Брюссель, , 06:38 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 16 июля прокомментировал состоявшееся после двухлетнего перерыва в Брюсселе возобновление диалога между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, перед встречей премьер-министра Косово Авдуллы Хоти и президента Сербии Александра Вучича европейский политик заявил, что ожидает от политиков конструктивного диалога.

Я очень счастлив видеть, что ЕС вернул себе руководство этим процессом. Сегодня премьер-министр Косово и президент Сербии впервые встретятся физический и во второй раз за неделю проявят вовлеченность в диалоге, опосредованном ЕС. Для этого потребовалось немало моих усилий, — заявил политик.

Боррель призвал стороны вести переговоры в духе компромисса и прагматизма ради общего европейского будущего.