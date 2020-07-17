Брюссель, , 06:38 — REGNUM Специальный представитель Европейского Союза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 16 июля заявил, что следующий раунд переговоров на высоком уровне между Сербией и Косово состоится в сентябре.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соответствующее решение было согласовано премьер-министром Косово Авдуллой Хоти и президентом Сербии Александром Вучичем 16 июля на встрече в Брюсселе.

Лайчак подтвердил заявления Хоти и Вучича о том, что темой диалога между сторонами на встрече в Брюсселе стало экономическое развитие и судьба пропавших без вести албанцев. Европейский переговорщик призвал обе стороны к тесному сотрудничеству с организацией Международного красного креста с целью выяснения судьбы пропавших.

Напомним, диалог между Сербией и Косово был начат в 2012 году при посредничестве Брюсселя и прервался в 2018 году после введения Косово пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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