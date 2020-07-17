Каракас, , 06:05 — REGNUM Колумбийское судно «Cejal 1» с грузом гуманитарной помощи и тремя членами экипажа на борту задержано сотрудниками правоохранительных органов Венесуэлы, 16 июля сообщается на сайте венесуэльского внешнеполитического ведомства.

При этом в Каракасе заявили, что колумбийский Красный Крест или Норвежский совет по делам беженцев могут забрать продовольствие, которое должно быть передано коренным жителям Колумбии. Однако власти Венесуэлы отказались отпускать судно и экипаж из-за предполагаемых правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса сообщил в своем Twitter, что маневры ракетного эсминца ВМС США USS Pinckney (DDG-91) вблизи берегов Венесуэлы являются провокацией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле заявили о провокации со стороны эсминца ВМС США