Милуоки, США, , 05:14 — REGNUM Оргкомитет съезда Демократической партии США, на котором в августе бывшего вице-президента Джозефа Байдена объявят кандидатом в президенты, призвал делегатов, конгрессменов и сенаторов не приезжать на партийное мероприятие в Милуоки (штат Висконсин), а ограничиться участием в его работе в дистанционном формате. Об этом со ссылкой на письмо старшего советника оргкомитета съезда Чессни Льюис 16 июля сообщает газета The New York Times.

«Мы тесно сотрудничали с государственными и местными должностными лицами общественного здравоохранения, а также с эпидемиологами, и пришли к трудному решению, что члены Конгресса не должны планировать поездку в Милуоки», — говорится в тексте письма Льюис, разосланного однопартийцам из числа делегатов съезда, конгрессменов и сенаторов.

«Никто из делегатов не поедет в Милуоки, а все заседания будут проходить в виртуальном режиме», — подчеркивает Льюис.

Как сообщало ИА REGNUM, официальное согласие на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии страны будет дано Джозефом Байденом во время партийного съезда, который состоится в августе в городе Милуоки (штат Висконсин).

Отмечается, что сам съезд будет проведён по преимуществу в формате онлайн, так как из-за угрозы распространения коронавируса его кандидатов попросят остаться дома.

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