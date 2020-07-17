Хабаровск, , 04:57 — REGNUM Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 16 июля, находясь с рабочей поездкой во Владивостоке, заявил журналистам, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Трутнев сказал, что президент РФ Владимир Путин примет решение на основании позиции следствия.

«Я не знаю, когда это случится, но, думаю, в ближайшее время решение будет принято», — сказал полпред.

Юрий Трутнев также отметил, что отсутствие подобного решения «приводит к некоторой нестабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в «Лефортово» под арестом по обвинению в причастности и покушении на убийство нескольких предпринимателей, связанных с «металлическим» бизнесом.

Вину свою Фургал не признаёт. Жители Хабаровского края также верят в невиновность губернатора и поддерживают его массовыми акциями протеста.