Париж, , 04:12 — REGNUM В Париже 16 июля прошли российско-французские переговоры по стратегической стабильности в формате «2+2», в которых приняли участия заместители министров иностранных дел и обороны России и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С российской стороны в них приняли участие заместители главы МИД РФ Александр Грушко и Сергей Рябков, а также заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Отмечается, что Фомин также провёл встречу с генеральным директором по международным отношениям и стратегии Минобороны Франции Алис Гиттон.

«Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие», — говорится в заявлении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Париже состоятся российско-французские консультации по стратегической стабильности. Российскую делегацию на переговорах будут представлять заместители главы МИД РФ Александр Грушко и Сергей Рябков, а также заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

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