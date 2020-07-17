Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Запрет британских властей на использование технологий китайской компании Huawei в сетях пятого поколения 5G обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Об этом сообщается на странице в Twitter пресс-службы госдепартамента.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились работать сообща по вопросу противостояния Huawei и поддерживать создание дополнительных решений для 5G.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля британский министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Дауден заявил, что Великобритания откажется от оборудования Huawei для сетей пятого поколения.

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