Гаага, Нидерланды, , 03:57 — REGNUM В четверг, 16 июля, на четвертый день завершилось слушание показаний главы Косово Хашима Тачи, обвиняемого в совершении военных преступлений, пытках, преступлениях против человечности и устранении политических соперников (в том числе албанцев).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе допроса, который ежедневно занимал шесть часов, косовский президент давал показания относительно своей деятельности на посту главы УЧК (алб. Освободительной армии Косово, которая вела борьбу против сербской администрации на территории края).

Сразу по окончании слушаний президент заявил журналистам, что в ходе допроса он дал отчет о своих «усилиях во благо мира, стабильности, развития и прогресса».

По словам Тачи, в случае, если прокурор и судья беспристрастно подойдут к рассмотрению его показаний, они придут к выводу о том, что он не совершал военных преступлений. Тот факт, что его обвиняют также в убийстве политических противников и преступлениях против человечности политик предпочел лишний раз не упоминать.

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