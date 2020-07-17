Вашингтон, , 03:49 — REGNUM Для ведения избирательной компании штаб бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в настоящее время располагает почти четвертью миллиардами долларов. Об этом одна из руководителей предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли Диллон 16 июля сообщает на своей странице в Twitter.

Отметив, что Байден «как вы уже знаете» по сборам в последние два месяца «обошёл Дональда Трампа», она также назвала собранную для предвыборной компании своего шефа сумму.

«Но есть и ещё кое-какие новости: на наших счетах сейчас $242 млн», — написала Диллон.

По её словам, в течение трёх месяцев отставание Байдена от своего главного противника, президента США Дональда Трампа, сократилось более чем на $100 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демпартии Джозеф Байден заявил, что у него нет биткоинов, попросив просто дать денег на его избирательную кампанию.

«Если вы хотите внести свой вклад в то, чтобы помочь превратить Трампа в президента одного срока, вы можете сделать это здесь», — написал он в своем Twitter, прикрепив ссылку на сайт пожертвований его штабу.

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