Тегеран, , 08:37 — REGNUM 16 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране находилось 27 очистных сооружений в начале Исламской революции 1979 года, в то время как благодаря мерам, принятым до настоящего момента правительством, к концу текущего года в стране будет 167 очистных сооружений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На 14-й неделе инаугурации важных национальных проектов в различных областях президент Рухани подчеркнул, что открытие важных проектов по всей стране и, самое главное, разработка и реализация различных программ иранскими учеными и экспертами являются предметом гордости всех иранцев.

Говоря о 99,9%-ном использовании городским населением питьевой воды, он отметил, что в современном Иране очистных сооружений в 6 раз больше, чем до Исламской революции 1979 года.