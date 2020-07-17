Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Несправедливым и вредным назвал Парижское соглашение по климату президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед Белым домом 16 июля.

Так он отреагировал на намерение кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена вернуться в Парижское соглашение по климату в случае избрания главой государства.

По мнению Трампа, от повторного вступления США в договор выиграют Россия и Китай, но не американская сторона. Глава Белого дома отметил, что данное соглашение может уничтожить в стране множество рабочих мест, принесет убытки в триллионы долларов и подорвет положение государства в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил, что Парижское соглашение по климату ошибочно, поскольку «повышает стоимость электроэнергии для ответственных стран».

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