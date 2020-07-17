Тегеран, , 08:39 — REGNUM Пакистанские газеты твердо убеждены, что создание совместного фронта Тегеран-Исламабад-Пекин обеспечит региональную безопасность и станет важным шагом в противодействии экспансионистскому подходу Вашингтона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 июля.

Daily Nawa-I-waqt в своих редакционных комментариях заявила, что партнерство Ирана, Китая и Пакистана является эффективным способом противодействия экспансионистским планам некоторых стран, в том числе Соединенных Штатов, в регионе.

«Китай поддерживает развитие мирной ядерной программы Ирана, при этом Тегеран и Пекин решили вывести свои отношения на новый уровень через 25-летнюю программу стратегического сотрудничества», — говорится в редакционной статье.

По данным пакистанской газеты, некоторые державы, в том числе Соединенные Штаты, создали препятствия и мешают другим странам присоединиться к китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК).

Nawa-I-waqt отмечает, что партнерство Ирана, Китая и Пакистана является эффективным способом разгрома планов США в регионе и в то же время будет гарантировать региональный мир и стабильность.