Тегеран, , 08:54 — REGNUM 16 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи и исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханеф Атмар на встрече в Кабуле обсудили взаимное сотрудничество, развитие событий в регионе и продолжающуюся борьбу с пандемией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи в столице Афганистана Арагчи и Атмар рассмотрели двусторонние отношения, мирный процесс в Афганистане, региональные и международные проблемы, в том числе проблемы, вызванные смертельным вирусом.

Стороны также рассмотрели вопросы экономического сотрудничества, включая сотрудничество по торговому порту Чабахар и транзитным маршрутам Центральной Азии. Арагчи и Атмар согласовали дорожную карту и сроки завершения сотрудничества между двумя странами по всеобъемлющим документам.

Тем временем высокопоставленный дипломат Ирана заявил о поддержке Ираном мирного процесса под эгидой афганского правительства и выразил надежду на то, что межафганские переговоры начнутся с участием всех афганских политических партий как можно скорее.

Ожидается, что Арагчи также встретится и поговорит с другими высокопоставленными должностными лицами в Афганистане.