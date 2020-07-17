Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Внешняя политика США проводится избирательно по отношению к проблеме соблюдения прав человека в других странах, в частности, администрация США игнорирует необходимость считать права ЛГБТ-сообщества «неотчуждаемыми». Об этом 16 июля заявили в американском подразделении правозащитной организации Amnesty International.

Правозащитники раскритиковали доклад Госдепа, определив, что администрация США стремится создать иерархию прав человека. Такой подход, объяснили в Amnesty International, позволяет считать одни права человека «неотчуждаемыми», а другие — «вызывающими рознь социально-политическими коллизиями».

«Последняя категория, как и стоило ожидать, включает в себя сексуальные и репродуктивные права, а также права ЛГБТИ», — заявила представитель Amnesty International Тара Демант.

Она назвала доклад подготовленным посредством нелегитимного процесса и заключила, что власти США не хотят соблюдать «некоторые из названных прав».

Ранее, госсекретарь США Майкл Помпео, оценивая переданный ему доклад, утверждал, что в число основных нарушителей прав человека в мире входят Россия, Китай, Венесуэла и Иран.

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