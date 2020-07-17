Каракас, , 02:54 — REGNUM Маневры ракетного эсминца ВМС США USS Pinckney (DDG-91) вблизи берегов Венесуэлы являются провокацией, написал венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 16 июля на своей странице в Twitter.

Согласно его данным, американский корабль приблизился к побережью Венесуэлы на 16,1 морских мили. Арреаса указал на нарушение судном международного права, а также призвал мировое сообщество осудить заявления Южного командования США об излишнем контроле Каракасом своих вод и прилегающего к ним пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня газета The Washington Post распространило информацию о том, что бывший советник Белого дома Джон Болтон в своей книге утверждает, что американский президент Дональд Трамп называл «крутой» идею вторжения в Венесуэлу.

Читайте ранее в этом сюжете: AP: десятки компаний игнорируют санкции США и перевозят венесуэльскую нефть