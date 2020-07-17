Буэнос-Айрес, , 02:18 — REGNUM Руководство Аргентины никак не контактирует с временным правительством Боливии после свержения бывшего боливийского бывшего президента Эво Моралеса, заявил аргентинский министр иностранных дел Фелипе Сола 16 июля на пресс-конференции.

По его словам, в Аргентине не признают новую власть Боливии и считают, что в ноябре 2019 года в республике произошел государственный переворот. Глава аргентинского МИД отметил, что Буэнос-Айрес будет ждать сентябрьских выборов в Боливии и признает любую власть, которая одержит победу в ходе голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Боливия отправила ноту протеста в МИД Аргентины из-за высказываний бывшего боливийского президента Эво Моралеса, получившего политическое убежище на аргентинской территории.

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