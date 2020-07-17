Скопье, , 02:18 — REGNUM В Северной Македонии победу на досрочных парламентских выборах одерживает правящая партия Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), возглавляемая бывшим премьер-министром Зораном Заевым. Это следует из опубликованных 16 июля предварительных данных Государственной избирательной комиссии.

По данным избиркома, коалиция «Мы можем» во главе с СДСМ сможет получить 46 парламентских мандатов. «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ), которая стоит во главе коалиции «За обновление Македонии», может рассчитывать на 44 мандата.

Отмечается, что в ряде регионов республики подсчёт голосов ещё продолжается «по техническим причинам».

Напомним, что за проведением выборов в Северной Македонии наблюдали 57 иностранных журналистов, среди которых корреспонденты балканского отделения Al Jazeera, Голоса Америки, европейских, турецких, косовских, сербских и албанских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду 15 июля в Северной Македонии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. По сообщению Государственной избирательной комиссии явка составила 50,84%: в выборах приняли участие 922 380 граждан из 1 814 263, обладающих правом голоса. На выборах, которые продолжались три дня — с 13 по 15 июля, были созданы специальные условия для голосования пациентов с COVID-19 и лиц, находящихся на изоляции.

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