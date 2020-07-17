Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Американские конгрессмены разрабатывают законопроект против российских хакеров, которые якобы занимаются сбором информации о вакцине против коронавируса, написал 16 июля лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на своей странице в Twitter.

«Злонамеренные действия Москвы по ослаблению нашей борьбы с пандемией не должны остаться без контроля», — написал он.

По словам Маккарти, законопроект, по которому российские хакеры понесут ответственность за свои действия, будет представлен в ближайшие дни.

Ранее Великобритания, США и Канада опубликовали совместное заявление, обвиняющее российские спецслужбы в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. В Москве эти утверждения отвергли.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия, США и Канада обвинили Россию в краже данных о вакцине от COVID-19