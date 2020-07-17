Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Книга племянницы американского президента Мэри Трамп в первый день продаж была распродана тиражом в 950 тысяч экземпляров, передает телеканал CNN со ссылкой на издателя Simon and Schuster.

При этом издательство отмечает, что книга племянницы Дональда Трампа побила рекорд по продажам другой скандальной книги — мемуаров экс-советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. За первую неделю тогда было продано около 780 тысяч копий мемуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей книге Мэри Трамп пыталась поставить диагноз президенту США Дональду Трампу. По ее мнению, американский лидер страдает от большого количества комплексов и оторван от реального мира. В частности, Мэри подчеркивает колоссальное влияние отца на будущего главу Белого дома.

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