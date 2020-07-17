Москва, , 01:49 — REGNUM Соединённые Штаты хотят выйти из Договора по открытому небу из-за желания контролировать космос и для того, чтобы не допускать на свою территорию представителей других стран. Об этом сообщил 17 июля начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью газете «Красная звезда».

«Представляется, что основных причин как минимум две. Первая. Желание американцев поставить под контроль весь космос, — сказал он. Вторая. Не допустить инспекции территории США».

Рыжков напомнил, что ситуация вокруг договора начала ухудшаться с сентября 2013 года, когда американская сторона впервые отказалась подписывать отчёт о допуске российского самолёта к выполнению полётов в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ допустил развал Договора по открытому небу после выхода США